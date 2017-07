Trinkwasser für alle: In Bamberg gibts vier – bald fünf – Brunnen in der Stadt mit Trinkwasser

Das ist ja mal luxuriös. Die Bamberger können sich an drei Brunnen in ihre Stadt mit Trinkwasser erfrischen. Der Adlerbrunnen in der Karolinestraße hat kostenloses Trinkwasser für jedermann. Die Stadtwerke Bamberg haben ihn gerade instand gesetzt. Hinzu kommen der so genannte Humsera am Grünen Markt und das Fischbrünnlein am Kranen. Alle drei haben frisches Trinkwasser. Und noch vor den Sommerferien soll auch aus dem Brunnen in der Trautmannsmauer auf dem Domplatz in Bamberg wieder Trinkwasser sprudeln.