Trockenheit in Nordbayern: Landwirte, Versorger und Verbraucher warten auf Regen

Eventuell kommt er heute, wahrscheinlicher Mittwoch und Donnerstag. Dann soll es in Nordbayern zu 80 Prozent Regen geben. Was die Ferienkinder weniger erfreut, sorgt bei den Landwirten für Aufatmen. Die warten dringend auf Regen. Große Trockenheit herrscht in ganz Nordbayern dieses Frühjahr. Grund ist der Winter, der viel zu trocken war.

Die Landwirte in der Region, aber auch die Wasserversorger und nicht zuletzt Gartenbesitzer warten dringend auf Regen. Während in einem durchschnittlichen Winter in manchen Gegenden Nordbayerns bis zu 140 Milliliter Regen fallen, waren es heuer nur 43 Milliliter. Die Folgen: Für die Pflanzen ist der Wasservorrat im Boden fast verbraucht, der Grundwasserspiegel hat sich nach dem Sommer nicht erholen können. Gemüsebauern müssen teils schon künstlich bewässern, für Mais oder Getreide lohnt das Bewässern aber nicht, und im Wald sind die Bäume jetzt in der Austriebphase, sie brauchen dringend Wasser. Aktuell hat die Trockenheit noch keine Auswirkungen, sagen Fachleute. Wenn es Mitte der Woche regnet, dürfte sich die Lage entspannen.