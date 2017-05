Troja zum Abschied in Nürnberg

Nürnberg (dpa/lby) – In seiner letzten Spielzeit am Nürnberger Staatstheater rückt Intendant und Opernchef Peter Theiler Troja in den Mittelpunkt. Gleich drei Premieren drehen sich in der Spielzeit 2017/2018 um die mythische Stadt des Altertums: Zum Auftakt «Die Trojaner» von Hector Berlioz, dann Mozarts «Idomeneo» und schließlich Monteverdis «Die Rückkehr des Odysseus».

Ihm sei Nürnberg mit seiner dicken Mauer anfangs auch ein wenig wie Troja vorgekommen, sagte Theiler bei der Spielplanpräsentation am Donnerstag. «Wir mussten diese Stadt erobern.» Er sei gern hier gewesen und bleibe trotz seines freiwilligen Abschiedes «bis zum letzten Moment» ein Nürnberger.

Theiler wechselt nach zehn Jahren in Franken zur Spielzeit 2018/19 an die Semperoper in Dresden. Sein Nachfolger wird Jens-Daniel Herzog. Auch Schauspieldirektor Klaus Kusenberg wird im Sommer 2018 aus Altersgründen ausscheiden. Für ihn kommt Jan Philipp Gloger. Generalmusikdirektor Marcus Bosch nimmt dann ebenfalls den Hut, er lehrt künftig an der Hochschule für Musik und Theater in München. Wer seinen Platz einnimmt, ist noch nicht bekannt.