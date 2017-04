Trotz hoher Schulden: Thurnau investiert Millionen

Knapp 6 Millionen Euro – der Schuldenberg in Thurnau war Anfang des Jahres ohnehin schon groß. Trotzdem will die Marktgemeinde weiter investieren. Rund zehn Millionen Euro sollen es in diesem Jahr werden. Die fließen vor allem in die Sanierung des Schlosses, in den Umbau des alten Rathauses, in die DSL-Versorgung, aber auch in die Erschließung des neuen Industriegebietes. Das alles steht im Haushaltsentwurf für 2017, der jetzt im Gemeinderat einstimmig verabschiedet wurde. Möglich sind die Investitionen vor allem durch hohe Förderungen. So werden zum Beispiel die Kosten für das Schloss in Höhe von knapp vier Millionen Euro weitestgehend durch Förderungen gedeckt, sagt Bürgermeister Martin Bernreuther von der CSU. Erwin Schneider von den Freien Wählern sieht die Investitionen kritisch: Die Schulden würden steigen und steigen. Hier sei dringend Handlungsbedarf, meint er.