Trotz Schneeglätte überholt: Fußgängerin durch Auto getötet

Maxhütte-Haidhof (dpa/lby) – Beim Überholen auf schneeglatter Fahrbahn hat ein Autofahrer in der Oberpfalz die Kontrolle über seinen Wagen verloren und eine Fußgängerin getötet. Das Auto des 21-Jährigen war am Donnerstagmorgen in Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf) beim Wiedereinscheren ins Schleudern gekommen und dann auf den Bürgersteig geraten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Wagen erfasste die 67-Jährige und verletzte diese derart schwer, dass sie wenig später im Rettungswagen starb. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.