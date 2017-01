Wer in die Therme geht will normalerweise seine Ruhe. Bauarbeiten wirken sich deshalb meist negativ auf die Besucherzahlen aus. Nicht so in Bad Staffelstein. Die Obermaintherme hat – trotz Umbau – für das alte Jahr gute Besucherzahlen vorzuweisen; die besten seit dem Jahr 2004. Insgesamt sind mehr als 775.000 Badegäste gekommen. In der Sauna-Landschaft waren es fast 269.000. Die Obermaintherme wird aktuell generalsaniert, im Sommer will man fertig sein.