Er ist der Kopf der oberfränkischen Wirtschaft, Träger zahlreicher Wirtschaftspreise und hat wie kein anderer den Begriff „das Jahrzehnt Oberfrankens“ geprägt: Heribert Trunk – Chef der Industrie und Handelskammer Oberfranken Bayreuth.

Bei der heutigen Präsidentenwahl der IHK tritt Trunk aber nicht mehr an. Er will sich mehr um sein Unternehmen in Bamberg und ehrenamtliche Aufgaben kümmern. Wer neuer Chef oder neue Chefin der IHK wird, entscheidet sich heute Abend.