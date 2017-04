TSV Unterhaching will in die 1. Volleyball-Bundesliga

Unterhaching (dpa/lby) – Der TSV Unterhaching will in der kommenden Saison in der 1. Volleyball-Bundesliga spielen. Die Verantwortlichen des Vereins haben die Teilnahme beantragt und einen entsprechenden Lizenzantrag gestellt, teilte die Volleyball-Bundesliga am Montag mit. «Wir sind jetzt wieder in der Lage, in einem gesunden Rahmen Erstliga-Volleyball zu präsentieren», sagte Josef Köck, beim TSV Unterhaching zuständig für das Marketing.

Bis Ende April werden die Kriterien der Vergaberichtlinien geprüft. Ist das vom TSV eingereichte Konzept für den Vorstand der Volleyball-Liga stimmig, durchläuft Unterhaching danach das wirtschaftliche Lizenzierungsverfahren. «Wir freuen uns über den Antrag aus Unterhaching. Die Verantwortlichen bringen eine Menge Erfahrung mit», sagte der Geschäftsführer der Volleyball-Bundesliga, Klaus-Peter Jung.