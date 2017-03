Türkisch-deutsches Filmfest: Diplomatische Verwicklungen

Nürnberg (dpa/lby) – Diplomatische Verwicklungen beim türkisch-deutschen Filmfest in Nürnberg: Um Missstimmungen zwischen beiden Ländern vorzubeugen, verzichten der Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) und der türkische Generalkonsul Yavuz Kül in diesem Jahr auf ihre Reden bei der Eröffnungsfeier am Samstag. Darauf hätten sich mehrere Stellen geeinigt, sagte ein Stadtsprecher am Freitag. Bereits im vergangenen Jahr war es bei der Ansprache des türkischen Vertreters im Saal zu Protesten von Kurden gekommen. Auch in diesem Jahr waren Proteste angekündigt worden.

Vertreter der Linken im Stadtrat hatten mit Blick auf die politische Lage in der Türkei gefordert, bei dem Festival die Kooperation mit staatlichen türkischen Stellen auszusetzen. «Gerade Nürnberg als Stadt der Menschenrechte muss an dieser Stelle Haltung zeigen», sagte Stadträtin Özlem Demir. Diesmal solle kein Vertreter des türkischen Konsulates auf dem Festival sprechen.

Ein Empfang der Stadt für die Veranstalter und ihre Gäste soll dennoch stattfinden. Daran teilnehmen sollen am kommenden Freitag (10. März) die städtische Kulturreferentin Julia Lehner (CSU) und der türkische Konsul Gürol Baş.

Die Spannungen zwischen Berlin und der Ankara nehmen derzeit dramatisch zu – auch wegen türkischer Wahlkampfauftritte in Deutschland. Die badische Kleinstadt Gaggenau hatte am Donnerstag einen Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag abgesagt. Türkische Regierungsvertreter reagierten mit heftiger Kritik.

Das Nürnberger Filmfestival will dennoch weiter für den friedlichen Austausch zwischen beiden Nationen werben. Bis zum 12. März sind bei dem interkulturellen Festival 40 Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilme aus beiden Ländern zu sehen – darunter zwölf Deutschland-Premieren und eine Weltpremiere. Jurypräsident des Spielfilmwettbewerbs ist in diesem Jahr der Regisseur Edgar Reitz («Heimat»).

Bei den Wettbewerben der 19 Spiel- und Kurzfilme soll ein breites Spektrum von sozialkritischen und gesellschaftlichen Themen abgedeckt werden. Viele Filme spielten vor einem politischen Hintergrund und behandelten das Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft. Bei der Festival-Eröffnung werden der türkische Fotograf Ara Güler sowie der Kameramann Jürgen Jürges geehrt. Für die Türkei ist das Festival die umfangreichste Präsentation des türkischen Kinos außerhalb des Landes.