Türkische Gemeinde: Gegen Todesstrafen-Referendum

München/Stuttgart (dpa) – Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoğlu, hat sich klar gegen das eventuelle Referendum über die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei ausgesprochen. «Wir sind gegen das Referendum, wir sind gegen die Todesstrafe», sagte der in Stuttgart lebende Sofuoğlu am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die «Heilbronner Stimme» und der «Mannheimer Morgen» (Dienstag) hatten Sofuoğlu mit den Worten zitiert: «Nur weil einem die Frage nicht gefällt, kann man ein solches Referendum in Deutschland nicht einfach verbieten. Dies würde zudem dem Grundgesetz widersprechen.»

Dabei sei es ihm um die rechtliche Grundlage in Deutschland gegangen, die Abstimmung bei einem solchen Referendum hierzulande verbieten zu können, sagte Sofuoğlu der dpa in München. Die politische Aussage reiche nicht. «Wir haben die Bitte an die Bundesregierung, dass sie die Grundlagen für ein solches Verbot schafft.» Diese sind aus seiner Sicht noch nicht gegeben. Die Bundesregierung hatte klar gemacht, dass in Deutschland ein von Ankara möglicherweise angesetztes Referendum über die Einführung der Todesstrafe nicht genehmigt würde.