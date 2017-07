Turnus geändert: Altstadtfest Kulmbach und Bürgerfest Bayreuth an verschiedenen Wochenenden

Seit Jahren fragen sich viele im Raum Bayreuth / Kulmbach, warum das Bayreuther Bürgerfest am selben Wochenende stattfindet wie das Kulmbacher Altstadtfest. In diesem Jahr ist das anders: Letztes Wochenende war das Altstadtfest, dieses Wochenende gibt’s das Bayreuther Bürgerfest. Die Veranstalter wollen prüfen, ob das positive Auswirkungen auf die Besucherzahlen in Bayreuth und Kulmbach hat.

Allerdings schauen jetzt andere Veranstalter in die Röhre, weil sie sich auf den normalen Turnus verlassen hatten. Der Bayreuther Tourismuschef Manuel Becher bedauert das, betont aber, dass der neue Termin bereits seit Herbst fest stand.

Er sagt der Veranstaltungskalender der Region sei so picke-packe voll, dass man nie ein Wochenende finden werden, an dem keine andere Veranstaltung ist.