TV-Serie «Rosenheim-Cops» mit Poetentaler ausgezeichnet

München/Mainz (dpa) – Das Team der ZDF-Serie «Rosenheim-Cops» ist als Botschafter für bayerische Lebensart mit dem Poetentaler ausgezeichnet worden. Schauspieler wie Joseph Hannesschläger und Marisa Burger sowie andere Mitwirkende der TV-Serie nahmen den Kulturpreis am Montagabend im Festsaal des Schlachthofs München entgegen. Die Poetenvereinigung Münchner Turmschreiber vergibt den Kulturpreis seit 1961 jährlich an Künstler, Persönlichkeiten oder Institutionen, die sich um Kunst und Kultur in Bayern verdient machen.

Auch der Liedermacher Fredl Fesl und der Schriftsteller Fitzgerald Kusz wurden für Verdienste um Volksgut, Kleinkunst und Mundart geehrt. Das kulturelle Multitalent Toni Drexler bekam den Poetentaler unter anderem für jahrzehntelanges Engagement in der Heimatpflege.