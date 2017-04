TV-Star Hardy Krüger jr. schreibt Reiseblog

München (dpa/lby) – Der Schauspieler Hardy Krüger jr. (48) hat einen Lifestyle- und Reise-Blog begonnen. Darin lässt er die Leser an seinem Leben teilhaben: Mode, Kunst, Fotografie, Kochen und Reisen sind die Themen, mit denen er sich befasst. So berichtet er über seine Erlebnisse in Äthiopien, Myanmar oder auf den Malediven. Sich selbst bezeichnet der gebürtige Schweizer, der seine Kindheit in Tansania verbracht hat, als Kosmopolit. «Wer in der Wildnis weiß, wie er überlebt, hat im Leben nichts zu befürchten», schreibt er.

Für die Dreharbeiten zum ZDF-«Traumschiff» (16. April, 20.15 Uhr) ist er in seine alte Heimat zurückgekehrt. Auf hardy-kruegerjr-blog.de berichtet er über seinen Besuch in der «Hatari»-Lodge, wo sein Vater Hardy Krüger einst mit John Wayne drehte und anschließend mit der Familie lebte. Krüger jr. erlebte hier eine «Bilderbuchkindheit», wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.