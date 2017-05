Über 100 Bahnhöfe in Bayern werden barrierefrei: Kulmbach kuckt weiter in die Röhre

1,3 Milliarden Euro investiert die Deutsche Bahn die kommenden Jahre in die bayerischen Bahnhöfe. Kulmbach ist wieder nicht dabei. Der Kulmbacher Bahnhof bleibt teils heruntergekommen, die Barrierefreiheit lässt weiter auf sich warten.

Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor.

Wie die Bahn schreibt, wird an zwölf Bahnhöfen und Haltestellen in Oberfranken etwas gemacht. Der Untersteinacher, der Bad Staffelsteiner, der Kronacher und der Pegnitzer Bahnhof werden zum Beispiel barrierefrei ausgebaut; das ist allerdings nichts Neues, sondern schon länger bekannt.

Schon zigmal haben sich diverse Politiker und Privatleute aus Kulmbach an die Bahn gewandt, um den Ausbau des Bahnhofes voranzutreiben – ohne Erfolg.