Über 2000 Jahre alte Mumie bei Pharao-Ausstellung

Rosenheim (dpa/lby) – Das Leben im alten Ägypten wird in den nächsten neun Monaten in Rosenheim lebendig. Eine Pharao-Ausstellung will vor allem die Baugeschichte in großen Modellen und das soziale Leben anhand von Skulpturen und Alltagsgegenständen zeigen. Bedeutendstes der 400 Exponate ist neben einem 4000 Jahre alten Sarg eine Mumie. Die Frau starb im 4. Jahrhundert vor Christus nahe dem heutigen Luxor, wie es bei der Präsentation der Ausstellung am Mittwoch hieß. Die Mumie kommt als Leihgabe aus dem Universitätsmuseum im schottischen Aberdeen.

Zu sehen sind zudem wertvolle Grabbeigaben und die Rekonstruktion einer Grabkammer. Die Veranstalter erwarten 200 000 Besucher zu der Schau, die von diesem Freitag bis zum 17. Dezember im Ausstellungszentrum Lokschuppen läuft.