Über 70 Katzen in der Wohnung: Paar aus dem Landkreis Kulmbach verurteilt

Das klingt wie in einem schlechten Horrorfilm, war aber Realität hier bei uns im Landkreis Kulmbach. Ein Ehepaar hielt über 70 Katzen in einer 65 Quadratmeter großen Wohnung. Die 64-jährige Rentnerin und der 48-jährige Arbeiter wurden jetzt zu Geldstrafen in Höhe von 5.400 Euro vor dem Kulmbacher Amtsgericht wegen der Misshandlung von Tieren durch Unterlassung und wegen der Tötung von Tieren durch Unterlassung verurteilt.

Die Kontrolleure des Veterinäramtes hätten ihren Augen nicht getraut, schreibt die Rundschau heute. Viele Katzen seien unterernährt gewesen, hätten kahle Stellen und eitrige Bissverletzungen gehabt. Außerdem war der Gestank extrem beißend.

Die Verteidiger der Angeklagten erklärten, dass vor sieben Jahren alles mit fünf Katzen losgegangen sei und sich die Katzen rasant vermehrt hätten.

Beide seien eigentlich ganz froh, dass die Sache jetzt aufgeflogen sei.