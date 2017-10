Vielleicht sollte es eine Blödelei sein, die kommt aber vier jungen Männern aus Bamberg teuer zu stehen. In der Nacht zum Samstag haben sie sich in der Stadt einen Spaß daraus gemacht, über einen abgestellten Streifenwagen der Polizei zu laufen. Der Wagen hat diverse Dellen. Einen der vier Spaßvögel haben die Polizisten noch erwischt, die drei anderen sind bekannt – so kann sich das Quartett bestimmt die Kosten teilen. Anzeige kriegt aber jeder eine eigene.