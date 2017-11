Überfall auf Spielothek in Rehau: Täter sprachen englisch

Überfall auf eine Spielothek in Rehau in der Nacht zum Samstag. Kurz vor drei Uhr hielt sich die Angestellte der Spielothek im Windfang vor dem Gebäude auf, als sie plötzlich von hinten gepackt und mit einer Waffe bedroht wurde. Zwei vermummte englisch sprechende Männer forderten sie auf, die Tageseinnahmen herauszugeben. Mit einem vierstelligen Betrag sind die Männer zu Fuß geflüchtet. Zuvor haben sie die Frau gefesselt und geknebelt. Sie konnte sich nach einer Weile befreien und die Polizei verständigen. Die Fahndung noch in der Nacht blieb ergebnislos. Die beiden Täter waren etwa 20 Jahre alt, sprachen englisch, waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Strickmützen mit Sehschlitzen und Wollhandschuhe. Einer hatte lilafarbene Stoffschuhe mit eingearbeiteten gelben Fäden an.

Hinweise bitte an die nächste Polizeidienststelle.