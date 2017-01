Überfall auf Tankstelle in Stockheim: Polizei setzt auf Öffentlichkeitsfahndung

Bereits Anfang Dezember ist die Tankstelle in Stockheim im Landkreis Kronach überfallen worden. Bislang fehlt aber eine heiße Spur, deshalb fahndet die Kripo jetzt öffentlich nach dem Täter. Passiert ist der Überfall in den frühen Morgenstunden am vierten Dezember; Tatort war die Tankstelle in der Egerlandstrasse. Der Räuber war ein Meter 60 bis ein Meter 70 groß, trug eine dunkle Cargohose, ein dunkles Kapuzenshirt, eine rote Bomberjacke, schwarze Handschuhe und Turnschuhe. Vermummt war er mit Schal und Sonnenbrille. Er sprach deutsch und war bewaffnet. Hinweise nimmt die Kripo Coburg unter 09561-6450 entgegen.