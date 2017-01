Übermütiger Pizzabote: Lieferdienstauto kracht nach Driftmanöver gegen Hoftor

Statt Pizza auszufahren hat ein Lieferbote offenbar lieber zeigen wollen, was er am Steuer alles kann bzw. nicht kann. In Stockheim im Landkreis Kronach hatte er auf einer schneebedeckten Straße immer wieder mit dem Gaspedal gespielt und Driftmanöver vorgeführt. Das ging gehörig schief; das Heck des kleinen Autos brach aus und krachte gegen ein Hofeinfahrtstor. Der Lieferdienst flüchtete, wurde bei seinen Fahrkünsten aber von einem Passant beobachtet. Für den Schaden am Tor in Höhe von 2.500 Euro muss er jetzt gerade stehen.