Umgehung für Kauerndorf: Positive Reaktionen – und ein bisschen Kritik

Für die Anlieger der B 289 in Kauerndorf beginne ein neuer Zeitabschnitt … das ist nur eine Reaktion auf die Mittelfreigabe für den Bau der Kauerndorfer Umgehung. Sie kommt von Reinhold Dippold, einem der Kauerndorfer, die sich seit Jahren für die Umgehung stark machen. Sein Dank gilt der CSU-Abgeordneten Emmi Zeulner und ihrer Hartnäckigkeit. Der Ködnitzer Bürgermeister Heckel-Michel sagte unserem Sender wörtlich, er sei platt. Jetzt gebe es Perspektiven für die Kauerndorfer, für die jungen Leute, für gemeinsames nach Vorne-Denken.

Bundesverkehresminister Alexander Dobrindt hat der CSU-Abgeordneten Zeulner gestern persönlich den Freigabebescheid überreicht.

Als nächstes muss es Voruntersuchungen geben, und Detailplanungen. In gut zwei Jahren könnte dann mit dem Bau der Kauerndorfer Umgehung begonnen werden, meint Zeulner.

Kritik kommt vom Bund Naturschutz. Riesige Eingriffe in die Natur sieht der Vorsitzende der Kulmbacher Kreisgruppe, Karlheinz Vollrath, und den Verbrauch von immensen Steuermitteln, mit denen die Verkehrsproblematik nur einiger weniger gelöst werden sollen.