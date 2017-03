Umgehung Zeyern: erste Brückenbauarbeiten laufen

Die Pegel sind in der Nacht gestiegen, der Scheitel wird bis heute Mittag erwartet. Der Dauerregen in Oberfranken ist nicht allzu (…)

Leicht steigende Pegel: Flüsse und Bäche steigen noch weiter an

Wenn Sie als Autofahrer zwischen Kauerndorf und Untersteinach unterwegs sind, kann es in den kommenden Wochen vorkommen, dass sie ein (…)

HI-Virus: Auch in Oberfranken gibt es immer wieder Neu-Diagnosen

Noch immer stecken sich viele Männer und Frauen deutschlandweit mit dem HI-Virus an – auch in Oberfranken. Ingesamt haben hier in der (…)