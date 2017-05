Umgekippter Sattelzug: 150.000 Euro Sachschaden bei Mitwitz

Ein spektakulärer Unfall mit einem Sattelzug hat sich gestern im Landkreis Kronach ereignet. Der 29-jährige Fahrer des Sattelzugs kam auf der Strecke bei Kaltenbrunn in der Nähe von Mitwitz ins Bankett. Dadurch kippte das Gespann auf die rechte Seite um. Die Strecke war längere Zeit gesperrt. Denn: die geladenen Waren mussten auf einen anderen LKW umgeladen werden und ein Abschleppdienst war mit speziellem Gerät da, um den Sattelzug zu bergen. An dem Sattelzug und dem Auflieger entstand Totalschaden in Höhe von 150.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.