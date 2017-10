Umleitung per Zug: Bauarbeiten bei Harsdorf machen Bahnfahren kompliziert

Wer an diesem Wochenende auf der Strecke Hof-Münchberg-Bayreuth Zug fahren will, muss sich umstellen. Wegen Bauarbeiten im Landkreis Kulmbach bei Harsdorf fahren die Züge im Regionalverkehr nicht wie gewohnt. Die Sperre beginnt heute Abend um 21 Uhr 45.

Ab da sollten Sie genau aufpassen, wie Sie am besten ans Ziel kommen. Zugreisende nach Nürnberg müssen über Marktredwitz fahren. Wer zwischen Hof und Münchberg pendeln will, ist auf die Züge die von Hof nach Lichtenfels fahren angewiesen. Und wer von Hof nach Bayreuth möchte, steigt in Richtung Kirchenlaibach ein und muss dann unterwegs ein Stück mit dem Bus fahren. Die Sonderregelung gilt bis zum Montag früh um kurz nach zwei. Am Montag selbst fahren die Züge dann wieder wie gewohnt.