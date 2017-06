„Unbedingter Vernichtungswille“: Untersteinacherin stach auf schlafendes Opfer ein

Mit „unbedingtem Vernichtungswillen“ habe eine 22-jährige Untersteinacherin auf einen schlafenden Bekannten eingestochen. So steht es in der Anklageschrift bei dem Prozess, der gestern vor dem Bayreuther Amtsgericht begonnen hat. Im Januar hatte die junge Frau ihrem Bekannten 10 Stiche mit einem Küchenmesser zugefügt. Die Täterin gestand die Tat gestern, zu einem Motiv sagte sie aber nichts. „Er lag da und ich hab halt zugestochen“, hieß es. Vorangegangen war dem Ganzen ein heftiger Streit zwischen der Täterin und ihrem Freund, bei dem das Opfer unbeteiligt war. Die Täterin war nach dem Streit in eine Kneipe gegangen. Als sie wieder zu Hause war, kam es zu der Bluttat; sie hatte dabei knapp zwei Promille Alkohol im Blut. Die Verteidigung ist sicher, das Opfer sei zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr gewesen. Die 22-Jährige habe nicht töten wollen, so der Verteidiger. Das gleichaltrige Opfer erschien nicht zur Verhandlung. Der Prozess wird fortgesetzt.