Unbekannte rauben Männer auf Bahnhofs-Toiletten aus

München/Nürnberg (dpa/lby) – Tatort Bahnhofsklo: In München und Nürnberg sind zwei Männer auf Toiletten ausgeraubt worden. Ein 59-Jähriger aus München wurde dabei auf dem Klo eines U-Bahnhofs am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einer Pistole bedroht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Täter erbeutete nur wenig Bargeld.

Gleich zwei Täter raubten einem 34-Jährigen ebenfalls am Montag in Nürnberg das Portemonnaie. Der Mann war zuvor in einer Fußgängerpassage mit einer etwa 30 Jahre alten Frau ins Gespräch gekommen. Am zentralen Omnibusbahnhof lockte sie ihn in eine Toilette. Dort tauchte nach Angaben der Polizei ein Mann mit Dreitagebart auf und bedrohte den 34-Jährigen mit einem Messer. Die Polizei fahndet nach den beiden Tätern.