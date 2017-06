Unbekannte zerschneiden Stromkabel: in Kupferberg gab es schon zwei Vorfälle

Wer macht denn sowas? – Jemand hat in Kupferberg schon wieder Stromkabel auseinander geschnitten; diesmal die einer Gartenpumpe in der Steiger Straße, berichtet die POlizei. Erst kürzlich sind in der Nachbarschaft mehrere Stromkabel einer Gartenbeleuchtung zerschnitten worden.

Die Stadtsteinacher Polizei prüft momentan, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gibt.