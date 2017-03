Cham (dpa/lby) – Ein Unbekannter hat in Cham die Hasen von drei Kindern getötet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, drang der Täter in der Nacht zum Sonntag in die Garage eines Einfamilienhauses ein. Dort öffnete er den Stall und brach den drei Kuschelhasen das Genick. Die Familie entdeckte ihre toten Lieblinge im Garten. Ein Fuchs oder Marder kann laut Polizei die Hasen nicht getötet haben, weil der Stall gut gesichert war und sich nur schwer öffnen ließ.