Unbeliebter Einwanderer: Asiatische Buschmücke im Raum Hof nachgewiesen

Die asiatische Buschmücke ist in Oberfranken nachgewiesen worden. Ein Hobby-Insektenforscher aus dem Landkreis Hof hat die Mücke laut Nordbayerischer Kurier in seinem Garten eingefangen, von Experten ist der Fund bestätigt. Die Mücke kann schwere Infektionskrankheiten auslösen. Zugewandert ist sie aus Asien mit dem weltweiten Handel. Nach Expertenmeinung vermutlich mit Altreifen, die in Asien unter freiem Himmel lagern und in alle Welt exportiert werden. Experten des Friedrich-Loeffler-Institutes waren sogar am Fundort im Landkreis Hof und kommen im Sommer noch einmal um zu erkunden ob es dort einen festen Bestand des Insektes – bisher der einzige Nachweis in ganz Nordbayern.