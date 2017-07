In Sonnefeld ist am Vormittag ein LKW mit Ladekran umgekippt und gegen ein Haus gekracht. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Bedienfehler war wohl Schuld an dem Unfall in der Bieberbacher Straße. Der Schaden am Haus und am LKW wird auf zwischen fünf und 10.000 Euro geschätzt.