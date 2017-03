Die Firmen und Anlieger in der E-C-Baumannstrasse sollen künftig vor Hochwasser geschützt sein. Heute haben die Arbeiten am ehemaligen (…)

Hochwasserschutz am ehemaligen Mühlkanal: Fünf Millionen Euro werden investiert

Brexit, Trump und die Zinsvorgaben der Europäischen Zentralbank – die Banken in Deutschland haben zu kämpfen. Der Kulmbacher Bank (…)

Baustart am Mühlkanal: Stadt Kulmbach verbessert ihren Hochwasserschutz

Heute ist offizieller Baubeginn für die Hochwasserschutzmaßnahmen am Mühlkanal in Kulmbach. Dort wo er in der E.C.-Baumannstraße (…)