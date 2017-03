Unfall beim Überholen: zwei Tote und drei Schwerverletzte

Bichl (dpa/lby) – Bei einem missglückten Überholmanöver sind im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen eine 48 Jahre alte Autofahrerin und ihr 21-jähriger Beifahrer ums Leben gekommen. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte die 48-Jährige am Sonntagabend bei Bichl in einer unübersichtlichen Rechtskurve einen Wagen überholen. Dabei streifte ihr Fahrzeug ein entgegenkommendes Auto. Dessen 65-jähriger Fahrer und seine 22-jährige Tochter wurden schwer verletzt. Das Auto der Frau stieß anschließend mit einem anderen entgegenkommenden Wagen zusammen. Dessen 53-jähriger Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Sachschaden beträgt etwa 120 000 Euro.