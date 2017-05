Unfall im Rennsteigtunnel geht glimpflich aus

Erfurt/Schweinfurt (dpa/th) – Ein Unfall im Rennsteigtunnel auf der Autobahn 71 ist am Freitag glimpflich ausgegangen. Ein 78-jähriger Autofahrer rammte am Vormittag kurz vor der Tunnelausfahrt leicht einen Reisebus, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen habe der Autofahrer eine Fahrbahnverengung zu spät erkannt. In dem Bus befanden sich 29 Insassen, verletzt wurde niemand.

Beide Fahrzeuge konnten im Anschluss die Unfallstelle eigenständig verlassen. Der acht Kilometer lange Tunnel musste für eine halbe Stunde in Richtung Schweinfurt gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von 7000 Euro.