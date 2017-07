Unfall mit zwei Sattelzügen auf der A3: Fahrbahn gesperrt

Geiselwind (dpa/lby) – Wegen eines schweren Unfalls auf der A3 bei Schweinfurt müssen sich Autofahrer auf Stau in Richtung Frankfurt am Main einstellen. Zwischen Geiselwind und Schweinfurt-Wiesentheid verunglückten am frühen Montagmorgen gegen 5.00 Uhr zwei Sattelzüge, ein Mensch wurde leicht verletzt. Einer der Lkw lag auf der Seite. Wie es zu dem Unfall kam, war laut Polizei zunächst unklar. Die Mittelplanke sei erheblich verschoben. Abschleppdienst und Kran waren auf dem Weg zur Unfallstelle. Laut Polizei sollte die Fahrbahn bis voraussichtlich 14.00 Uhr gesperrt bleiben – mit Stau sei zu rechnen.