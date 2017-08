Unfallflucht in Schwarzenbach/Wald: Polizei sucht Rollerfahrer

Die Polizei in Naila sucht aktuell nach Zeugen, die einen Unfall in Schwarzenbach am Wald beobachtet haben. In der Marienstraße war am späten Montagabend ein Motorrollerfahrer mit dahinter sitzenden Passagier gegen einen geparkten blauen Seat gefahren und hat einen Blechschaden in Höhe von 1.000 Euro hinterlassen. Die beiden sind ohne den Schaden zu melden verschwunden.

Sie werden wie folgt beschrieben: Der Fahrer hatte eine rote Basecap auf, einen Dreitagebart, ein dunkelblaues Oberteil und eine Jeans an, ist etwa 1 Meter 70 groß und müsste um die 20 Jahre alt sein. Der Soziusfahrer soll wohl barfuß gewesen sein und hielt beide Helme. Ein Teil des Versicherungszeichens am Motorroller soll wohl mit TDO beschriftet sein.