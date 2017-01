Unfallgefahr Smartphone: Verkehrsexperten fordern härtere Strafen

Wer mit dem Handy am Steuer unterwegs ist, soll künftig härter bestraft werden. Das fordern deutsche Verkehrsexperten. Als Grund nennen sie steigende Unfallzahlen.

Die oberfränkische Polizei sieht Ablenkung am Steuer grundsätzlich als erhöhtes Gefahrenmoment an, so Pressesprecherin Anne Höfer. Schon fünf Sekunden am Handy könnten fatale Folgen haben, mahnt Höfer.

In Oberfranken stellte die Polizei im vergangenen Jahr über 2.600 Verstöße fest. Der Verkehrsgerichtstag, der am Donnerstag und Freitag in Goslar tagt, befasst sich unter anderem mit dem Thema „Unfallursache Smartphone“.