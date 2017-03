Tödlich verletzt worden ist am Samstag ein 63-jähriger Mann bei Baumfällarbeiten in einem Garten in Marktleuthen im Landkreis Wunsiedel. Zusammen mit einem 59-Jährigen machte der Mann einen Baum um. In dem Moment, als der Baum fiel, stürzte der 63-Jährige und wurde unter dem Baum begraben. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unglücksstelle starb.