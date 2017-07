Union schreibt im Wahlprogramm kein Familienmodell vor

Berlin (dpa) – Die Union will in ihrem Wahlprogramm nicht Stellung zur Ehe für alle beziehen, aber auch kein Familienmodell vorschreiben. Im Kapitel zu Familien und Kindern wollen CDU und CSU eher allgemein auf Werte und Verantwortung eingehen, erfuhr die Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in Berlin.

Die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel hatte am Freitag im Bundestag gegen die Ehe für alle gestimmt, weil ihrer Ansicht nach mit der Ehe im Grundgesetz die Verbindung von Mann und Frau gemeint ist. Sie findet aber, dass Homosexuelle Kinder adoptieren dürfen sollten. Ähnlich sieht es CSU-Chef Horst Seehofer.

Merkel und Seehofer berieten am Sonntag im Berliner Konrad-Adenauer-Haus mit weiteren Unionsspitzen über das gemeinsame Wahlprogramm. Um 20.30 Uhr wollten sich die Vorstände zu einem geselligen Abend treffen. Möglich sind Änderungen des Entwurfs noch bis Montagvormittag. Dann wollen beide Vorstände das Programm für die Wahl am 24. September beschließen.