Unistandort Kulmbach: Sonderiungsgespräch zwischen Stadt und Brauerei

Erst in zwei bis drei Jahren soll es den Uni-Campus in Kulmbach geben, aber schon jetzt wird in alle Richtungen geplant. OB Schramm war bereits zu Gesprächen in München und der Hochschulrat der Uni Bayreuth hat nach einem Treffen in Kulmbach grünes Licht für die Fakultät in Kulmbach gegeben.

Heute steht ein Treffen zwischen Stadt und Kulmbacher Brauerei an:

…sagt Brauerei-Vorstand Markus Stodden. Die Fakultät soll nach Möglichkeit auf dem alten Güterbahnhof entstehen. Bis zu 1.000 Studenten sollen in Kulmbach unterrichtet werden.