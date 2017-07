Universitätsstadt Kulmbach: Der Stadtrat stellt die Weichen für das Projekt

Die Stadt Kulmbach stellt die Weichen für ihre Zukunft als Universitätsstadt. Im Stadtrat geht es heute um eines von drei Grundstücken in der Stadt, die für einen Uni-Campus am Lebensmittelstandort in Frage kommen: Das Gelände um den ehemaligen Güterbahnhof. Wie es damit weitergehen soll, ist Thema in der Sitzung heute Abend.

Der Kulmbacher Oberbürgermeister Schramm erklärte vorab im Gespräch mit Radio Plassenburg, es werde ergebnisoffen diskutiert, wenngleich das Güterbahnhofsgelände ein Favorit als Standort für den Campus sei. Heute geht es zunächst um den Bebauungsplan für das Grundstück.

Der geplante Uni-Campus in Kulmbach für rund 1.000 Studenten zieht eine Reihe weiterer Maßnahmen nach sich, Wohnheime, Straßen, Infrastruktur – in Kulmbach stehen also massive Veränderungen an.