Unrecht vor der Haustür: Kulmbacher Studentin erforscht ehemalige KZ-Außenlager in Oberfranken

Die fünf KZ-Außenlager von Flossenbürg im oberfränkischen Raum hat die Kulmbacher Lehramtsstudentin Lisa Hain erforscht. Ein schwieriges Unterfangen, die finstere NS-Zeit und die Konzentrationslager sind nun mal keine Werbung für eine Gemeinde. Trotzdem hat die Studentin einiges an Fakten zusammengetragen.

Etwa, dass die Teufelshöhle bei Pottenstein auch von KZ-Häftlingen aus dem dortigen Außenlager mit ausgebaut worden ist. Oder, dass es ein Außenlager auf dem früheren Gelände der Neuen Baumwollspinnerei in Bayreuth gegeben hat, wo die Häftlingen an geheimer Lenkwaffenforschung arbeiten mussten. An beiden Orten sieht’s mit der geschichtlichen Aufarbeitung eher mau aus, urteilt die Studentin im Nordbayerischen Kurier. Ähnlich in Hof-Moschendorf, dort gebe es keinerlei Bemühungen, über das frühere KZ-Außenlager zu informieren; 100 Häftlinge waren dort in einer stillgelegten Porzellanfabrik untergebracht, fast niemand wisse das heute mehr. Gleichzeitig aber seien die Menschen durchaus interessiert an den Fakten, hat die Kulmbacherin bei ihren Recherchen erfahren.