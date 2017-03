Unterführung an der Schauerkreuzung: Frau mit Messer angegriffen

Zwei Männer haben am Freitag offenbar eine Frau in Kulmbach angegriffen und mit einem Messer bedroht. Das meldet heute die Polizei und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Passiert ist der Übergriff am Freitag gegen halb fünf in der Unterführung der Schauerkreuzung. Die Männer hatten der 54-jährigen die Jacke und das T-Shirt aufgerissen und sie dabei mit dem Messer am Oberkörper leicht verletzt. . Die Frau reagierte gut, schüttete den beiden ihren Kaffee ins Gesicht und konnte flüchten. Die Unbekannten waren um die 25 Jahre alt, etwa 1 Meter 75 bis 1 Meter 80 groß. Bekleidet waren sie mit dunklen Jeansjacken, hellen Jeans und hellen Turnschuhen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth entgegen.

© Friso Gentsch