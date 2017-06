Unterhaching-Trainer Schromm: 2. Liga «nicht unrealistisch»

Unterhaching (dpa/lby) – Nach dem Aufstieg in die 3. Liga glaubt Trainer Claus Schromm von der SpVgg Unterhaching daran, den Verein noch eine Klasse höher führen und dort etablieren zu können. Dem «Münchner Merkur» sagte der 48-Jährige am Mittwoch, ein solches Szenario wäre «ein kleines Lebenswerk». Der Punkt wäre dann erreicht, wenn Haching «ein stabiler Zweitligist ist, der in dem Wahn der Fußball-Branche den jetzt eingeschlagenen Weg ruhig weitergeht. Dabei Jahr für Jahr einige Spieler von unserem Nachwuchsleistungszentrum in die Erste Mannschaft zu integrieren – das wär’s. Ich weiß, das ist ein frecher Plan. Aber unrealistisch ist er auch nicht.»

Der ehemalige Bundesligist war souveräner Meister in der Regionalliga Bayern geworden und hatte sich in den Aufstiegsspielen auch gegen Elversberg deutlich durchgesetzt. In die Spielzeit der 3. Liga geht Unterhaching aktuell mir nur zwei Neuzugängen, Alexander Sieghart und Thomas Hagn. Schromm sieht sein Team dennoch «bestens aufgestellt».