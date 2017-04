Unterschriftenaktion in Lichtenberg: Bürger und Bürgermeister sprechen von Justizskandal im Fall Peggy

Einen Justizskandal werfen Lichtenberger Bürger und auch ihr Bürgermeister, Holger Knüppel, der Kriminalpolizei in Bayreuth vor. Es geht um die Ermittlungen um die 2001 verschwundene Peggy Knobloch. In einer Unterschriftenaktion erheben sie schwere Vorwürfe gegen Staatsanwaltschaft und Sonderkommission und rufen öffentlich um Hilfe.

Die Vorwürfe: Im Fall Peggy sei immer nur in eine Richtung ermittelt worden, man habe ein schnelles Ergebnis erzielen wollen.

Er habe den Eindruck, dass etwas vertuscht werde solle, zitiert der Nordbayerische Kurier Bürgermeister Knüppel. Wesentliche Ermittlungs-Ergebnisse würden bis heute außer Acht gelassen. Unbescholtene Bürger würden wieder durch stundenlange Verhöre belastet.

Gudrun Rödel, Unterstützerin des falsch verurteilten und später freigesprochenen Ulvi Kulatsch erneuert ihre Vorwürfe gegen die Mutter von Peggy und den Stiefvater. Hinweise auf deren Tatbeteiligung seien nicht verfolgt worden.

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Bayreuth dementierte im Kurier. Es würde nach wie vor Ermittlungen in alle Richtungen geführt, nur eben nicht in der Öffentlichkeit.