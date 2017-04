Unterschriftenaktion in Stadtsteinach: Messner Dremer muss trotzdem gehen

Es bleibt bei der Entscheidung. Der Messner der Stadtsteinacher Kirche St. Michael, Andreas Dremer, muss zum 30. Juni gehen. Die Unterschriftenaktion habe gezeigt, dass das Engagement der Gläubigen in Stadtsteinach außerordentlich sei und dass die Arbeit von Dremer gut gewesen sei, so ein Sprecher des Erzbistums Bamberg. Die Entscheidung sei nicht einfach gewesen, aber die 500 gesammelten Unterschriften hätten leider nichts am Sachverhalt geändert. Das jährliche Defizit der Stadsteinacher Kirche sei zu groß; außerdem gebe es immer weniger Gottesdienste; der Messner habe damit also weniger Aufgaben als früher. Sie werden in Zukunft von ehrenamtlichen Helfern übernommen.

Dremer wurde eine andere Stelle im Erzbistum Bamberg angeboten. Die Klage vorm Arbeitsgericht läuft noch, wird wohl aber wenig ändern.