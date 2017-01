Untreue bei NKD: Urteil erwartet

Hof (dpa/lby) – Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Komplizen eines wegen Untreue verurteilten Ex-Managers der Textilkette NKD wird heute das Urteil erwartet. Der Mann steht wegen Beihilfe zur Untreue vor dem Landgericht Hof und legte dort bereits ein Geständnis ab. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft träfen zu, sagte der Anwalt des Mannes in einer Erklärung. Er habe nicht von Anfang an klar gewusst, was vor sich ging, sagte der Anwalt für seinen Mandanten. Als er es mitbekam, habe er trotzdem weiter mitgemacht. Das bedauere er sehr.