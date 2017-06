Unwetter: Ast beschädigt historische Statue in Bamberg

Bamberg (dpa/lby) – Bei einem Unwetter ist eine historische Statue in der Weltkulturerbestadt Bamberg schwer beschädigt worden. Während des Gewitters am Freitagabend stürzte an der Oberen Brücke ein Ast auf die «Kreuzigungsgruppe» des Bildhauers Leonhard Gollwitzer. Teile des steinernen Kunstwerks aus dem Jahre 1715 stürzten daraufhin vom Sockel, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Feuerwehr gelang es, den Ast zu beseitigen und die Statue vor weiteren Schäden zu bewahren. Zum finanziellen Umfang des Schadens machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben. Zunächst hatte «nordbayern.de» über den Vorfall berichtet.