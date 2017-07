Unwetter in Franken: Blitzeinschläge und Zeltplatzräumungen

Viereth-Trunstadt (dpa/lby) – Unwetter in Franken haben in der Nacht auf Freitag zu Rettungseinsätzen geführt. Im oberfränkischen Viereth-Trunstadt (Landkreis Bamberg) schlug ein Blitz in den Dachstuhl eines Kieswerks ein und steckte Büroräume in Brand. Nach Polizeiangaben beträgt der Sachschaden etwa 60 000 Euro.

Vermutlich ebenfalls durch einen Blitzeinschlag kam es bereits am Donnerstagabend zu einen kurzzeitigen Schmorbrand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses im unterfränkischen Sennfeld (Landkreis Schweinfurt). Die Schadenshöhe wird hier auf wenige Zehntausend Euro geschätzt. Bei beiden Vorfällen wurde niemand verletzt. Die Brände konnten schnell gelöscht werden.

Im Landkreis Miltenberg hingegen musste die Polizei wegen starken Regens zwei Zeltplätze räumen, wie ein Sprecher am Morgen mitteilte. In Faulbach verließen 130 Menschen einen Campingplatz; sie wurden in einer Turnhalle untergebracht. Weitere 58 Menschen mussten ihr Lager in Mönchberg aufgeben und sich auf den Heimweg machen.