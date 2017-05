Unwetter mit Hagel tobt über München

München (dpa/lby) – Ein heftiges Unwetter hat am Freitagnachmittag im Raum München Hagel und Regenmassen gebracht. Hagelkörner prasselten herab. Sie seien bis zu drei Zentimeter groß gewesen, berichtete ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in München. In der bayerischen Landeshauptstadt waren Straßen kurzzeitig weiß von Hagel, Regenrinnen liefen über. Binnen einer Viertelstunde seien zwölf Liter Regen gefallen. «Es war durchaus ein kräftiges Gewitter», sagte der Wetter-Experte weiter. Das Wetter sei von Süden her über die Landeshauptstadt gezogen. Über größere Schäden wurde aber zunächst nichts bekannt.