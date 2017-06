Unwetter über Kulmbach: den 100-prozentigen Starkregenschutz gibt es nicht

Man kann viel machen in Sachen Hochwasserschutz, trotzdem werden Unwetterkatastrophen wie vergangenen Samstag passieren. Das hat der Kulmbacher Oberbürgermeister Henry Schramm der Frankenpost angesichts der Schäden deutlich gemacht, die bei dem Starkregen am Samstag binnen einer Dreivierteilstunde in Kulmbach entstanden sind. Der Generalentwässerungsplan für die Stadt sei ein gutes Stück voran gekommen, den 100-prozentigen Schutz gebe es aber nicht. Die Stadt habe in den letzten Jahren 22 Millionen Euro in das Kanalsystem investiert, zusammen mit vom Freistaat finanzierten Maßnahmen seien es sogar 50 Millionen Euro gewesen.